Подозрение митрополиту Павлу подтвердили в СБУ, ему изберут меру пресечения

https://racurs.ua/n181555-podozrenie-mitropolitu-pavlu-podtverdili-v-sbu-emu-izberut-meru-presecheniya.html

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Служба безпеки України повідомила про підозру митрополиту УПЦ (МП) Павлу.

СБУ підтвердила інформацію про обшуки в лаврі та у помешканні митрополита Павла Лебедя.

Прес-служба СБУ розповіла, що відомство зібрало обґрунтовану доказову базу щодо причетності колишнього настоятеля Києво-Печерської Лаври Павла (Петра Лебедя) до розпалювання релігійної ворожнечі, виправдовування і заперечення збройної агресії рф проти України.

Тим часом у Шевченківському суді Києва розпочалося судове засідання щодо обрання запобіжного заходу колишньому настоятелю Києво-Печерської Лаври митрополиту Павлу.

Засідання відбувається у закритому режимі. Журналістів до зали суду не пропускають.

Раніше Павло заявляв, що йому, нібито, «присудили домашній арешт».

Раніше він також заявив вірянам УПЦ Московського патріархату, що обшуки, крім його помешкання, тривають і в Лаврі.