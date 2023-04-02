Армия рф отступила с некоторых позиции на Донецком направлении. Карта: ISW

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Російські військові були вимушені відступити з деяких позицій на Донецькому напрямку.

Ворог відступив завдяки злагодженим та вмілим діям українських військових. Крім того, загарбники зазнають значних втрат в особовому складі та техніці. Наразі захисники облаштовують покинуті окупантами оборонні позиції. Про це 2 квітня керівник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський заявив в ефірі національного телемарафону.

За його словами, розвідка зафіксувала у районі Верхньоторецького накопичення російської техніки. У Силах оборони припускають, що найближчим часом росіяни можуть спробувати розпочати більш потужні бойові дії з цього напрямку. Також з’явилася інформація щодо появи найманців ПВК «Вагнера» для наступу на Авдіївку, але підтвердження цьому поки немає.

Дмитрашківський додав, що ворог продовжує наступати в районі Авдіївки, Мар’їнки та Карлівки. За минулу добу противник здійснив 30 штурмових дій, а 2 квітня вночі — 10. Росіяни діяли без підтримки «броні», лише в одному випадку застосували два танки.

Нагадаємо, в американському Інституті вивчення війни заявляли, що «великий» російський наступ не досяг цілей, які були поставлені президентом рф володимиром путіним. Диктатор наказував до 31 березня захопити весь Донбас, але окупаційна армія не змогла досягти цих цілей.