Команда Навального обнаружила комплекс ПВО возле секретной резиденции путина

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Соратники російського опозиційного політика Олексія Навального з’ясували, що на Красній галявині в Сочі, де знаходиться секретна резиденція президента рф, встановлено зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир-С1».

Такі ж установки ППО у січні з’явилися поряд з офіційними резиденціями кремлівського коротуна у Ново-Огарьово та на Валдаї.

Про секретну резиденцію путіна на Красній галявині ще у 2014 році розповідав журналіст і блогер Андрій Мальгін, який до цього показав фото передбачуваної резиденції дмитра медведєва, що за кілька кілометрів від неї.

Власником резиденції вважається «Газпром». Офіційно вона називається «будинок прийому» офіційних гостей «Ачіпсе». На території у 20 га розташовані кілька будівель, у тому числі головний будинок з двома підземними та двома надземними поверхами загальною площею 3800 кв. м, а також вертолітний майданчик та власний витяг.

У 2021 році «Співрозмовник» розповідав про інтер'єри секретної резиденції президента рф, зокрема, про кошики для сміття за 76 тисяч рублів та підлогове покриття по 400 тис. рублів за кв. м.

Офіційно у президента рф три резиденції, крім Кремля, це — Ново-Огарьово в Московській області, «Бочаров ручєй» у Сочі, «Довгі бороди» («Валдай» чи «Вечеря») у Новгородській області. Журналісти-розслідувачі вважають, що путін також може користуватися резиденціями, власниками яких вважаються бізнесмени, що входять до його ближнього кола, та пов’язані з ними компанії.