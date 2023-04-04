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Ракурс
Совет ООН по правам человека осудил россию - Китай и Эритрея были против

Совет ООН по правам человека осудил россию — Китай и Эритрея были против

4 апр 2023, 19:29
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Рада ООН з прав людини 4 квітня ухвалила резолюцію, де засудила порушення росією прав людини в Україні, а також депортацію дітей із тимчасово окупованих територій.





За резолюцію проголосували 28 із 47 членів Ради ООН з прав людини, ще 17 — утримались.

Найбільший геополітичний союзник росії — Еритрея — проголосувала проти (як і Китай).

Резолюція, співавторами якої стали 13 членів Ради ООН з прав людини включно з Україною та ще понад півтора десятка держав-членів ООН, що не входять до Ради, засуджує порушення прав людини та міжнародного гуманітарного права, спричинені агресією проти України з боку російської федерації.

Окремо в документі міститься заклик до росії «припинити незаконне примусове переміщення та депортацію цивільних осіб та інших осіб, які перебувають під захистом, в межах України або в російську федерацію відповідно, зокрема дітей».

Від Москви вимагають надати гуманітарним організаціям «безперешкодний, негайний, тривалий і безпечний доступ» до депортованих українців, а також достовірну й вичерпну інформацію про їхню кількість і місцеперебування.

Источник: Ракурс


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