Рада ООН з прав людини засудила росію - Еритрея була проти

https://racurs.ua/ua/n181668-rada-oon-z-prav-ludyny-zasudyla-rosiu-kytay-ta-erytreya-buly-proty.html

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Рада ООН з прав людини 4 квітня ухвалила резолюцію, де засудила порушення росією прав людини в Україні, а також депортацію дітей із тимчасово окупованих територій.

За резолюцію проголосували 28 із 47 членів Ради ООН з прав людини, ще 17 — утримались.

Найбільший геополітичний союзник росії — Еритрея — проголосувала проти (як і Китай).

#HRC52 | Draft resolution A/HRC/52/L.41/Rev.1 on the situation of human rights in #Ukraine stemming from the Russian aggression was ADOPTED pic.twitter.com/mIhf6Wx0SR — UN Human Rights Council �#HRC52 (@UN_HRC) April 4, 2023

Резолюція, співавторами якої стали 13 членів Ради ООН з прав людини включно з Україною та ще понад півтора десятка держав-членів ООН, що не входять до Ради, засуджує порушення прав людини та міжнародного гуманітарного права, спричинені агресією проти України з боку російської федерації.

Окремо в документі міститься заклик до росії «припинити незаконне примусове переміщення та депортацію цивільних осіб та інших осіб, які перебувають під захистом, в межах України або в російську федерацію відповідно, зокрема дітей».

Від Москви вимагають надати гуманітарним організаціям «безперешкодний, негайний, тривалий і безпечний доступ» до депортованих українців, а також достовірну й вичерпну інформацію про їхню кількість і місцеперебування.