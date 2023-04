Рада ООН з прав людини 4 квітня ухвалила резолюцію, де засудила порушення росією прав людини в Україні, а також депортацію дітей із тимчасово окупованих територій.

За резолюцію проголосували 28 із 47 членів Ради ООН з прав людини, ще 17 — утримались.

Найбільший геополітичний союзник росії — Еритрея — проголосувала проти (як і Китай).

#HRC52 | Draft resolution A/HRC/52/L.41/Rev.1 on the situation of human rights in #Ukraine stemming from the Russian aggression was ADOPTED pic.twitter.com/mIhf6Wx0SR