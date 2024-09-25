Володимир Зеленський в ООН. Фото: ОП

https://racurs.ua/ua/n199645-pidigruut-putinu-zelenskyy-v-oon-jorstko-rozkrytykuvav-kytay-ta-brazyliu.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський розкритикував Китай та Бразилію.

.

Країни, які шукають альтернативи українській формулі миру, підігрують російському диктатору володимиру путіну. Зокрема, це стосується Китаю та Бразилії. Про це глава держави заявив 25 вересня на засіданні Генеральної асамблеї ООН, яке транслювали наживо.

Коли деякі пропонують альтернативні, половинчасті плани врегулювання — так звані «набори принципів», — це не лише ігнорує інтереси та страждання українців, яких війна торкнулася найбільше, це не лише ігнорує реальність, а й дає путіну політичний простір для продовження війни та тиску на світ з метою підкорити собі більше країн, — зазначив він.

Зеленський наголосив, що будь-які альтернативні українському плану «мирні» ініціативи — це спроба досягти затишшя, а не припинення війни. Також додав, що альтернативи українській формулі миру або його ігнорування це бажання «зробити частину того, що робить путін».

І коли китайсько-бразильський дует намагається перетворитися на хор голосів — з кимось у Європі, з кимось в Африці, який говорить щось альтернативне повному і справедливому миру, виникає питання — в чому справжній інтерес? Усі повинні розуміти — за рахунок України своєї влади не зміцниш, — заявив президент під час виступу.

Натомість міністр закордонних справ Китаю Ван Ї заявив, що Пекін продовжує дотримуватися позиції, що для закінчення війни в Україні потрібно негайно припинити вогонь, почати переговори і утриматися від санкцій та економічного тиску.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський під час виступу на Радбезі ООН заявив, що війна росії проти України завершиться тому, що запрацює Статут ООН. А для цього потрібно підготувати другий Саміт миру, і запросив усіх, хто поважає Статут ООН, приєднатися.