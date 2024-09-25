Зеленський в ООН: Для миру в Україні потрібна лише рішучість

https://racurs.ua/ua/n199621-zelenskyy-v-oon-dlya-myru-v-ukrayini-potribna-lyshe-rishuchist-video.html

Ракурс

Президент Володимир Зеленський виступив на Радбезі ООН. ВІн заявив, що війна росії проти України завершиться тому, що запрацює Статут ООН, і він має це зробити.

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Одного дня в залі Ради Безпеки ООН неодмінно скажуть, що війна росії проти України завершена: не заморожена, не призупинена, не забута — по-справжньому завершена, — сказав глава держави.

Він зазначив, що війна завершиться тому, що запрацює Статут ООН. Глава держави додав, що саме для цього потрібно підготувати другий Саміт миру, і запросив усіх, хто поважає Статут ООН, приєднатися.

Ми запрошуємо Китай. Ми запрошуємо Бразилію. Я вже запросив Індію. Ми працюємо з країнами Африки, з усією Латинською Америкою, Близьким Сходом, Центральною Азією, Європою, Тихоокеанським регіоном, Північною Америкою. Усі однаково важливі для миру, — сказав президент.

Зеленський наголосив, що є все для досягнення справедливого миру: Формула миру, Статут ООН та необхідні для втілення сили. Потрібна лише рішучість.

Москва, як сказав Зеленський, не може пояснити, чому вбиває українських дітей, «перемагає" школи й лікарні, бʼє по судну із зерном, скидає бомби на будинки.

Кремль без законної причини зробив Іран і Північну Корею де-факто спільниками у війні. росія скоює міжнародний злочин. Тому війну не можна заспокоїти розмовами, треба дії.

Президент також повідомив, що окупанти готуються атакувати українські АЕС і в України є відповідні докази.