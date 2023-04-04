Будапешт вспомнил язык ультиматумов в блокировании сближения Украины с НАТО

https://racurs.ua/n181671-budapesht-vspomnil-yazyk-ultimatumov-v-blokirovanii-sblijeniya-ukrainy-s-nato.html

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Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто висловив невдоволення відновленням роботи Комісії Україна-НАТО, яка збирається в Брюсселі у вівторок.

Запрошення міністра закордонних справ України порушує принцип єдності союзників у межах НАТО, але ми візьмемо участь у зустрічі в дусі конструктиву, — підкреслив він.

Сійярто додав, що Будапешт перестане блокувати зближення України з НАТО «за умови, що українці повернуть угорцям Закарпаття права, якими вони користувалися до 2015 року».

Запрошення очільника українського МЗС Дмитра Кулеби до Брюсселю, на думку Сійярто, «порушує принцип єдності НАТО».

У Брюсселі 4 квітня відбувається засідання міністрів країн-членів Альянсу. Голова МЗС України Кулеба також перебуває там на зустрічі Комісії НАТО — Україна.