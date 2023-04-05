Российский диктатор неуклюже прощается с послами, скриншот видео

https://racurs.ua/n181705-vse-ceremoniya-zakanchivaetsya-putin-neskolko-raz-neukluje-proschalsya-s-poslami-v-kremle-video.html

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Російський диктатор володимир путін сьогодні, 5 квітня, приймав вірчі грамоти послів 17 країн.

Ця церемонія, яка відбувалася у кремлі, завершилася курйозним інцидентом. Відповідне відео опублікувало видання Meduza.

Путін, який, ймовірно, звик, що його виступи перед російською аудиторією останнім часом постійно супроводжуються бурхливими аплодисментами, зіткнувся з труднощами, завершуючи зустріч: наприкінці церемонії він попрощався з дипломатами, проте не дочекався від них реакції.

Виникла пауза, через яку диктатор попрощався ще раз, а згодом ще раз, оскільки знову виникла пауза. На відео можна побачити, як він незграбно намагався заповнити виниклі паузи.