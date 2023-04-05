Все, церемонія закінчується — путін кілька разів незграбно прощався з послами у кремлі (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n181705-vse-ceremoniya-zakinchuietsya-putin-kilka-raziv-nezgrabno-proschavsya-z-poslamy-u-kremli-video.htmlРакурс
Російський диктатор володимир путін сьогодні, 5 квітня, приймав вірчі грамоти послів 17 країн.
Ця церемонія, яка відбувалася у кремлі, завершилася курйозним інцидентом. Відповідне відео опублікувало видання Meduza.
Путін, який, ймовірно, звик, що його виступи перед російською аудиторією останнім часом постійно супроводжуються бурхливими аплодисментами, зіткнувся з труднощами, завершуючи зустріч: наприкінці церемонії він попрощався з дипломатами, проте не дочекався від них реакції.
Виникла пауза, через яку диктатор попрощався ще раз, а згодом ще раз, оскільки знову виникла пауза. На відео можна побачити, як він незграбно намагався заповнити виниклі паузи.
Дякую вам за увагу. Все. На цьому церемонія у нас закінчується, бо санітарні обмеження досі діють. Нам не вдасться з вами поговорити особисто, але в ході вашої роботи, впевнений, така можливість ще неодноразово виникне. Всього доброго, дякую вам. Всього доброго, аll the best, — промовив путін, після чого залишив дипломатів.