Російський диктатор незграбно прощається з послами, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n181705-vse-ceremoniya-zakinchuietsya-putin-kilka-raziv-nezgrabno-proschavsya-z-poslamy-u-kremli-video.html

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Російський диктатор володимир путін сьогодні, 5 квітня, приймав вірчі грамоти послів 17 країн.

Ця церемонія, яка відбувалася у кремлі, завершилася курйозним інцидентом. Відповідне відео опублікувало видання Meduza.

Путін, який, ймовірно, звик, що його виступи перед російською аудиторією останнім часом постійно супроводжуються бурхливими аплодисментами, зіткнувся з труднощами, завершуючи зустріч: наприкінці церемонії він попрощався з дипломатами, проте не дочекався від них реакції.

Виникла пауза, через яку диктатор попрощався ще раз, а згодом ще раз, оскільки знову виникла пауза. На відео можна побачити, як він незграбно намагався заповнити виниклі паузи.