З сайту Кремля видалили фрагмент відео із зустрічі путіна з жителями Маріуполя - місцеві кричали про «показуху»

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Прес-служба Кремля перемонтувала відео з поїздки диктатора путіна до окупованого Маріуполя.

Канал «Можемо пояснити» розповів, що з нового запису зник фрагмент, на якому одна з місцевих мешканок кричала про «показуху».

Початкове відео, опубліковане на сайті Кремля у неділю, тривало 27 хвилин 8 секунд. Скандальний момент був о 22.30. Одразу після розмови з віце-прем'єром Маратом Хуснулліним президент росії наближається до місцевих жителів. Ті не вірять приїзду путіна, один із них каже: «Я навіть не очікував».

путін відповідає: «Така робота». І в цей момент невідома жінка кричить: Це все неправда! Це все напоказ!". Після цього Хуснуллін починає зніяковіло посміхатися, а охорона путіна оглядається на всі боки.

Нова версія відеозапису триває 30 хвилин 52 секунди та значно перемонтована. Вигук невідомої жінки видалено.

Про показуху мешканці Маріуполя писали й у міських чатах. За їхніми словами, путін завітав до єдиного відбудованого міського мікрорайону — «Невський». Це обурило людей.

Шкода, що він до нашої хати не під’їхав, лівий берег, площа! Без вікон, без дверей, без гарячої води та опалення. Поговорив би з місцевими жителями, — обурювалися маріупольці.

До речі, мешканці Маріуполя ідентифікували жителів міста, які зʼявилися на відео з путіним. Літнього чоловіка, який розповів диктатору, що втратив все, але тепер йому дали квартиру, ідентифікували як Миколу Лоткова. Поруч із ним на відео були його син Дмитро, невістка Катерина та друг родини Олексій Бондаренко. Читачі каналу зауважують, що під час бомбардувань вони займалися мародерством.

Зрадницю та фанатку «русского міра» жінку з Маріуполя, яка дякувала Путіну за «перемогу», звати Ірина Волосатова.

Тим часом в ГУР Міноборони заявили про відсутність доказів, що до Маріуполя приїжджав саме путін

Чоловік, схожий на Володимира Путіна, дійсно зафіксований на цих кадрах. Зараз точаться дискусії в різних експертних середовищах, чи живий сам путін. Але якщо він живий, то ми бачимо зазвичай зустрічі путіна за довгим столом на величезній відстані від живих людей, у нього тремтить одна рука та багато інших уже характерних ознак, які добре характеризують путіна", — сказав представник ГУР Юсов.

За словами Юсова, серед цих характерних ознак немає прогулянок вечірнім Маріуполем, спілкування з мирними жителями у дворах.