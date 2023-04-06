Судьи в Грузии попали под санкции США – это предупреждение олигарху Иванишвили

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США вперше запровадили санкції проти представників суддівської влади Грузії.

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Санкції запровадили проти Михеїла Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Іраклія Шенгелія і Валеріана Церцвадзе. Санкції передбачають візові обмеження для них і членів їхніх сімей, зазначив держсекретар США Ентоні Блінкен.

Ці особи зловживали своїм становищем на посадах голів судів і членів Вищої ради юстиції Грузії, підриваючи верховенство закону і довіру суспільства до судової системи Грузії, — зазначив Блінкен.

Глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, коментуючи ці санкції США, заявив, що «це останнє попередження грузинському олігарху Бідзіні Іванішвілі, який переходить усі червоні лінії, нелегально контролюючи грузинську владу.

Хочу нагадати, що нами була передана інформація про найближче бізнес-оточення Іванішвілі, яке через свої структури допомагає росіянам обходити санкції. Думаю, найближчим часом можна очікувати новин також і в цьому напрямку, — наголосив парламентар.

Минулого тижня президент Грузії Саломе Зурабішвілі звинуватила виконавчу владу та парламентську більшість у спробах змінити політичний курс країни.

Як би ви не намагалися переконати наш народ, що Європа суперечить нашим національним інтересам і цінностям, ви не зможете досягти своєї мети, — сказала Зурабішвілі, виступаючи в парламенті зі щорічною доповіддю про внутрішню та зовнішню політику Грузії.

Президент зазначила, що реальна зміна політичного курсу розпочалася у 2021 році, коли грузинську політику залишив тодішній голова партії «Грузинська мрія» Бідзіна Іванішвілі.

Нагадаємо, 7 березня парламент Грузії ухвалив у першому читанні законопроєкт «Про прозорість іноземного впливу».

Цей документ, якби його затвердили, запровадив би у країні реєстр так званих іноземних агентів — некомерційних юридичних організацій та ЗМІ, які фінансуються з-за кордону більш ніж на 20%.

Законопроєкт, який називають калькою російського закону про іноагентів, викликав масові протести. Поліція жорстоко розганяла мітингувальників, використовуючи сльозогінний газ та водомети, затримали не менше 66 людей.

У Єврокомісії попередили грузинський уряд: якщо закон ухвалять, це поставить хрест на євроінтеграції країни.

Криза в Грузії і відчутне охолодження її стосунків з ЄС та США тривають уже декілька років. Правляча партія «Грузинська мрія», яку утримує Іванішвілі, все більше використовує антизахідну риторику і схиляється до співпраці з росією.