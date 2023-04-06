Ракурсhttps://racurs.ua/
Си Цзиньпин рассказал, когда поговорит с Зеленским
Си Цзиньпин рассказал, когда поговорит с Зеленскимhttps://racurs.ua/n181734-si-czinpin-rasskazal-kogda-pogovorit-s-zelenskim.htmlРакурс
Лідер Китаю Сі Цзіньпін підтвердив, що поговорить з президентом України Володимиром Зеленським, «коли складуться умови».
.
Про це під час брифінгу повідомила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн за результатами переговорів у Пекіні.
Ми також розраховуємо на те, що Китай не буде прямо чи опосередковано надавати будь-яке військове обладнання росії, оскільки всі ми знаємо, що озброєння агресора суперечить міжнародному праву і суттєво зашкодить нашим відносинам, — вказала фон дер Ляєн.
Під час переговорів із китайським лідером вона порушила питання повномасштабної війни в Україні, підтвердивши підтримку українському «мирному плану» й заявам Пекіна про неприпустимість ядерних погроз.
Я закликала президента Сі поговорити з президентом Зеленським, я знаю про це з телефонних розмов із президентом Зеленським, і він публічно просив про це… Тому було цікаво почути, що президент Сі підтвердив свою готовність провести розмову, коли будуть відповідні умови і час. Я думаю, що це позитивний елемент, — додала президент ЄК.