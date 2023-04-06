Сі Цзіньпін розповів, коли поговорить із Зеленським

https://racurs.ua/ua/n181734-si-czinpin-rozpoviv-koly-pogovoryt-iz-zelenskym.html

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Лідер Китаю Сі Цзіньпін підтвердив, що поговорить з президентом України Володимиром Зеленським, «коли складуться умови».

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Про це під час брифінгу повідомила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн за результатами переговорів у Пекіні.

Ми також розраховуємо на те, що Китай не буде прямо чи опосередковано надавати будь-яке військове обладнання росії, оскільки всі ми знаємо, що озброєння агресора суперечить міжнародному праву і суттєво зашкодить нашим відносинам, — вказала фон дер Ляєн.

Під час переговорів із китайським лідером вона порушила питання повномасштабної війни в Україні, підтвердивши підтримку українському «мирному плану» й заявам Пекіна про неприпустимість ядерних погроз.