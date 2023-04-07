Ставка верховного главнокомандующего обсудила, как предотвратить утечку информации о контрнаступлении

https://racurs.ua/n181767-stavka-verhovnogo-glavnokomanduuschego-obsudila-kak-predotvratit-utechku-informacii.html

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На Ставці Верховного головнокомандувача України обговорювалися «заходи щодо запобігання витоку інформації».

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Про це повідомив сайт президента. Також розглянули питання формування нових бригад та комплектування їх озброєннями. Голова ГУР Буданов розповів про ймовірні дії ворога в найближчий період.

Нагадаємо, раніше в мережі з’явився буцімто злив секретних планів США та НАТО щодо українського контрнаступу.

В Офісі президента назвали його «фотошопом».

Водночас газета «Нью-Йорк Таймс» пише, що Пентагон займається розслідуванням цього витоку.

Американське видання The New York Times повідомило, що в Twitter та Telegram з’явилися секретні документи, в яких описуються плани США та НАТО щодо нарощування української армії перед запланованим контрнаступом Сил оборони.