В Краматорске почтили память жертв российских обстрелов — год назад рф убила здесь 60 человек

https://racurs.ua/n181802-v-kramatorske-pochtili-pamyat-jertv-rossiyskogo-obstrela-god-nazad-rf-ubila-na-vokzale-60-chelovek.html

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У річницю обстрілу Краматорська 8 квітня, коли росія завдала ракетного удару по залізничному вокзалу, який був тоді однією з головних точок евакуації для мешканців Донеччини, на вокзалах України оголосили хвилину мовчання.

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Рік тому, 8 квітня 2022 року, від вибуху російської ракети «Точка-У» на залізничному вокзалі, звідки здійснювалася евакуація місцевих жителів, загинуло 60 осіб, у тому числі 7 дітей, поранено 111 осіб, у тому числі 17 дітей.

У момент вибуху на станції перебувало понад 4 000 людей, які чекали на евакуацію.

Україна звинуватила в обстрілі росію, а Міноборони рф у відповідь на звинувачення заявляло, що удару буцімто було завдано ракетним дивізіоном ЗСУ з району міста Добропілля за 45 км на південний захід від Краматорська.

Через тиждень після обстрілу BBC провела своє розслідування, в якому з’ясувала, що по Краматорську було випущено ракету з касетною боєголовкою.

Наприкінці лютого міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch спільно з дослідницькою групою SITU знайшла докази, що ракета була запущена з ракетного комплексу «Точка-У», розташованого в окупованому росією на той момент селі Куньє за 25 км від Ізюму в Харківській області.

Обстріл порушує закони війни, його можна кваліфікувати як воєнний злочин, стверджують Human Rights Watch та SITU Research.