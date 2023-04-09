россия вывела в Черное море две подводные лодки с «калибрами»

Российские ракеты из Черного моря продолжают угрожать Украине, фото: RT

https://racurs.ua/n181818-rossiya-vyvela-v-chernoe-more-dve-podvodnye-lodki-s-kalibrami.html

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росія тримає у Чорному морі два ракетоносії із загалом вісьмома крилатими ракетами «Калібр» на борту.

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Про це сьогодні, 9 квітня, в ефірі національного телемарафону заявила речниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

Ворог продовжує тримати корабельне угруповання в Чорному морі, яке має ще й ракетоносії. Наразі вони використовують підводні човни, їх два, збільшили з минулої доби до двох, тому ракетний залп може сягати восьми ракет, — зазначила Гуменюк.

Вона наголосила, що пуск ракет з підводного човна складніше виявити засобам ППО, тож при проголошенні повітряної тривоги потрібно діяти максимально оперативно.

Також Гуменюк нагадала про мінну небезпеку.