россия вывела в Черное море две подводные лодки с «калибрами»https://racurs.ua/n181818-rossiya-vyvela-v-chernoe-more-dve-podvodnye-lodki-s-kalibrami.htmlРакурс
росія тримає у Чорному морі два ракетоносії із загалом вісьмома крилатими ракетами «Калібр» на борту.
Про це сьогодні, 9 квітня, в ефірі національного телемарафону заявила речниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.
Ворог продовжує тримати корабельне угруповання в Чорному морі, яке має ще й ракетоносії. Наразі вони використовують підводні човни, їх два, збільшили з минулої доби до двох, тому ракетний залп може сягати восьми ракет, — зазначила Гуменюк.
Вона наголосила, що пуск ракет з підводного човна складніше виявити засобам ППО, тож при проголошенні повітряної тривоги потрібно діяти максимально оперативно.
Також Гуменюк нагадала про мінну небезпеку.
Після штормової погоди, зараз, коли потеплішало, море може приносити неприємні сюрпризи до узбережжя, тому треба пильнувати і пам’ятати про необхідність дотримання дистанції до зрізу води — хоча б 200 метрів, не наближатися ближче, — наголосила Гуменюк.