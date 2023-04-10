Ракурсhttps://racurs.ua/
россияне выселяют село под Мариуполем. Фото: espreso.tv
россияне начали выселять село под Мариуполем для обустройства базы рфhttps://racurs.ua/n181852-rossiyane-nachali-vyselyat-selo-pod-mariupolem-dlya-obustroystva-bazy-rf.htmlРакурс
Свавілля російських окупантів переходять будь-яку межу на окупованих територіях.
.
Загарбники у Маріупольському районі вирішили виселити ціле село, щоб облаштувати там базу для російських військових. Селище знаходиться в лісі й недалеко від основного місця дислокації російських військ у Никольському. Про це радника міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив у Telegram.
Поруч з смт. Нікольське прямо посеред лісу знаходиться село Лісне. Дуже зручно для розміщення військових. По-перше, посеред лісу поодалік від зайвих очей. По-друге, поруч з основним місцем розташування окупантів в самому Нікольському, — йдеться у повідомленні.
За його словами, виселення селян розпочалося за сприяння місцевої колаборантки. Росіяни вигадали для цього привід — відсутність підтвердження права власності та особистості. Всі домові книги, які належали місцевим мешканцям, раніше згоріли у конторі лісгоспу у Маріуполі.
У селі Лісне зараз мешкає сім родин, переважно там мешкають пенсіонери. Це люди, які переїхали сюди з Маріуполя.
Нагадаємо, 9 квітня в Генеральному штабі ЗСУ заявляли, що в Старобільську Луганської області російські військові обшукують місця проживання громадян, яких підозрюють у підтримці України. Цих людей окупанти вивозять у невідомому напрямку, додому вони вже не повертаються.
Диктаторы, тираны и людоеды
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Военный преступник будет арестован, как только покинет свою страну, без срока давности — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...