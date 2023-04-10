россияне выселяют село под Мариуполем. Фото: espreso.tv

https://racurs.ua/n181852-rossiyane-nachali-vyselyat-selo-pod-mariupolem-dlya-obustroystva-bazy-rf.html

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Свавілля російських окупантів переходять будь-яку межу на окупованих територіях.

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Загарбники у Маріупольському районі вирішили виселити ціле село, щоб облаштувати там базу для російських військових. Селище знаходиться в лісі й недалеко від основного місця дислокації російських військ у Никольському. Про це радника міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив у Telegram.

Поруч з смт. Нікольське прямо посеред лісу знаходиться село Лісне. Дуже зручно для розміщення військових. По-перше, посеред лісу поодалік від зайвих очей. По-друге, поруч з основним місцем розташування окупантів в самому Нікольському, — йдеться у повідомленні.

За його словами, виселення селян розпочалося за сприяння місцевої колаборантки. Росіяни вигадали для цього привід — відсутність підтвердження права власності та особистості. Всі домові книги, які належали місцевим мешканцям, раніше згоріли у конторі лісгоспу у Маріуполі.

У селі Лісне зараз мешкає сім родин, переважно там мешкають пенсіонери. Це люди, які переїхали сюди з Маріуполя.

Нагадаємо, 9 квітня в Генеральному штабі ЗСУ заявляли, що в Старобільську Луганської області російські військові обшукують місця проживання громадян, яких підозрюють у підтримці України. Цих людей окупанти вивозять у невідомому напрямку, додому вони вже не повертаються.