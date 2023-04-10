Новости
  1. Новости
  2. Правовые новости
  3. Новость
Ракурс
СБУ сообщила о подозрении предательнице, которая помогла депортировать украинских детей. Фото:

СБУ разоблачила предательницу, которая помогла рф депортировать более 1 тыс. детей

10 апр 2023, 13:50
999

СБУ повідомила про підозру колаборантці, яка допомагала окупантам депортувати українських дітей.


.

Правоохоронці задокументували факти насильницького вивезення загарбниками понад 1 тис. українських дітей з тимчасово окупованих районів на півдні та сході України. Упродовж вересня-жовтня 2022 року ворог під виглядом «добровільної евакуації» вивозив неповнолітніх до Севастополя. Про це 10 квітня повідомив прес-центр Служби безпеки України.

Росіяни залучили власницю однієї з кримських туристичних агенцій, яка допомогала депортувати дітей-сирот та сотні дітей, батьки яких були незаконно затримані окупантами на спробі виїхати із зони бойових дій. Вивозили неповнолітніх з Херсона, Мелітополя, Донецька, Луганська та Макіївки на територію тимчасово окупованого Криму.

Слідчі спецслужби вже повідомили власниці турфірми про підозру за ч. 4 ст. 111−1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Зараз зловмисниця переховується на тимчасово окупованій території півдня України.

Нагадаємо, віце-премʼєр-міністр України Ірина Верещук заявила, що українська влада планує створити міжнародну коаліцію, щоб повернути дітей-сиріт, яких російські окупанти викрали та вивезли на територію росії.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров