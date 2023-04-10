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СБУ повідомила про підозру зрадниці, яка допомогла депортувати українських дітей. Фото:

СБУ викрила зрадницю, яка допомогла росії депортувати понад 1 тис. дітей

10 кві 2023, 13:50
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СБУ повідомила про підозру колаборантці, яка допомагала окупантам депортувати українських дітей.


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Правоохоронці задокументували факти насильницького вивезення загарбниками понад 1 тис. українських дітей з тимчасово окупованих районів на півдні та сході України. Упродовж вересня-жовтня 2022 року ворог під виглядом «добровільної евакуації» вивозив неповнолітніх до Севастополя. Про це 10 квітня повідомив прес-центр Служби безпеки України.

Росіяни залучили власницю однієї з кримських туристичних агенцій, яка допомогала депортувати дітей-сирот та сотні дітей, батьки яких були незаконно затримані окупантами на спробі виїхати із зони бойових дій. Вивозили неповнолітніх з Херсона, Мелітополя, Донецька, Луганська та Макіївки на територію тимчасово окупованого Криму.

Слідчі спецслужби вже повідомили власниці турфірми про підозру за ч. 4 ст. 111−1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Зараз зловмисниця переховується на тимчасово окупованій території півдня України.

Нагадаємо, віце-премʼєр-міністр України Ірина Верещук заявила, що українська влада планує створити міжнародну коаліцію, щоб повернути дітей-сиріт, яких російські окупанти викрали та вивезли на територію росії.

Джерело: Ракурс


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