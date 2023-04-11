Египет планировал тайно поставлять россии ракеты - The Washington Post

https://racurs.ua/n181880-egipet-planiroval-tayno-postavlyat-rossii-rakety-the-washington-post.html

Ракурс

Секретні документи США свідчать про те, що президент Єгипту Абдель Фаттах Ас-Сісі у лютому планував виробити 40 тис. ракет для росії та доручив чиновникам тримати у таємниці виробництво і відвантаження ракет, «щоб уникнути проблем із Заходом».

.

Про це пише видання The Washington Post, посилаючись на витік даних американської розвідки. WP отримав документ з масиву секретних файлів, розміщених у лютому і березні на популярному серед геймерів додатку для спілкування в чаті Discord.

Президент Єгипту, який є одним з найближчих союзників Вашингтона на Близькому Сході і найбільшим отримувачем допомоги зі США, нещодавно наказав підлеглим виготовити партію ракет для москви. У частині секретного документа, датованого 17 лютого, підсумовуються ймовірні розмови між Сісі та топ-військовими Єгипту, а також згадуються плани про постачання до росії артилерійських снарядів і пороху.

Ми не бачили, щоб це (поставки з Єгипту до рф ракет — ред.) відбувалося, — зазначив представник США.

Уряд США стверджує, що Північна Корея таємно постачає рф артилерійські снаряди, а Китай розглядає можливість робити те ж саме.

Американський сенатор Кріс Мерфі, який є членом Комітетів у закордонних справах та з питань асигнувань, зауважив, що «якщо це правда, що Сісі таємно будує ракети для росії, які можуть бути використані в Україні, ми повинні серйозно замислитися над станом наших відносин».

За даними WP, у документі цитуються слова міністра з питань військового виробництва Салаха ад-Діна про те, що за потреби він «накаже своїм людям працювати позмінно, бо це найменше, що Єгипет може зробити, щоб віддячити рф за допомогу». Крім того, у документі цитуються слова Салаха ад-Діна про те, що росіяни сказали йому, що готові «купити що завгодно».

Розмова за участю Сісі 1 лютого відбулася через кілька днів після того, як держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся з президентом Єгипту під час візиту до Каїра. Одразу після візиту Блінкена міністр закордонних справ Єгипту Самех Шукрі вирушив до москви на переговори з російськими лідерами.