Нотариат в условиях военного положения — Если наследник находится за границей

https://racurs.ua/n181934-notariat-v-usloviyah-voennogo-polojeniya-esli-naslednik-nahoditsya-za-granicey.html

Ракурс

Як бути, якщо спадкоємець перебуває поза межами України, розповіла «Ракурсу» Вікторія Дерев’янко, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу.

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В такому випадку необхідно в межах терміну для прийняття спадщини подати (надіслати) до нотаріуса за місцем відкриття спадщини заяву. (умовах воєнного або надзвичайного стану спадкова справа заводиться за зверненням заявника будь-яким нотаріусом України, незалежно від місця відкриття спадщини). Справжність підпису на такій заяві має бути належним чином засвідчено.

У разі, якщо ви не плануєте приїзд в Україну ще довший час, рекомендую одночасно посвідчити довіреність на представника для оформлення всіх необхідних документів в Україні, пов’язаних з отриманням свідоцтва про право на спадщину, пояснює нотаріус Дерев’янко.

Заяву та довіреність за кордоном можна оформити двома способами: