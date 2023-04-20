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Ракурс
Вікторія ДЕРЕВ’ЯНКО, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу

Нотаріат в умовах воєнного стану — Якщо спадкоємець перебуває за кордоном

20 кві 2023, 18:35
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Як бути, якщо спадкоємець перебуває поза межами України, розповіла «Ракурсу» Вікторія Дерев’янко, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу.


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В такому випадку необхідно в межах терміну для прийняття спадщини подати (надіслати) до нотаріуса за місцем відкриття спадщини заяву. (В умовах воєнного або надзвичайного стану спадкова справа заводиться за зверненням заявника будь-яким нотаріусом України, незалежно від місця відкриття спадщини). Справжність підпису на такій заяві має бути належним чином засвідчено.

У разі, якщо ви не плануєте приїзд в Україну ще довший час, рекомендую одночасно посвідчити довіреність на представника для оформлення всіх необхідних документів в Україні, пов’язаних з отриманням свідоцтва про право на спадщину, пояснює нотаріус Дерев’янко.

Заяву та довіреність за кордоном можна оформити двома способами:

  1. Через консульські установи та дипломатичні представництва України (при цьому не забудьте засвідчити підпис на заяві про реєстрацію такої довіреності на території України);
  2. Через нотаріуса за кордоном (можливо знадобиться додаткова легалізація, в залежності від країни). Переклади таких документів можна зробити вже на території України.

Джерело: Ракурс


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