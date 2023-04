ФБР задержало подозреваемого в умышленном сливе документов — первые фото

Федеральне бюро розслідувань США 13 квітня заарештувало підозрюваного у витоку масиву секретних документів Пентагону — військовослужбовця Військово-повітряних сил Джека Тейшейру. США також дійшли висновку, що витік секретних документів було скоєно навмисно. Про це заявив офіційний представник американського Міністерства оборони.

Як повідомило The New York Times, у США провели операцію з арешту підозрюваного у витоку секретних даних.

Нагадаємо, The New York Times сьогодні повідомило, що зловмисником може бути 21-річний військовий ВПС Національної гвардії штату Массачусетс Джек Тейшейра, який служить на базі Форт-Брегг. Видання вказало, що найближчим часом «слідчі ФБР планують поговорити із військовим». The Wall Street Journal із посиланням на анонімне джерело повідомило, що перше затримання у справі можливе вже сьогодні.

Джек Тейшейра був лідером чату під назвою Thug Shaker Central, де 20−30 молодих людей і підлітків об'єдналися через загальну любов до зброї, расистських мемів та відеоігор. Це «молодий, харизматичний ентузіаст зброї, який поділився секретними документами з групою далеких знайомих, які шукали спілкування в умовах ізоляції пандемії», — зазначає газета. Журналісти ознайомилися із майже 300 секретними документами, опублікованими у чаті.