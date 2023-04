Ходил в школу в камуфляже и пропустил выпускной ради армии — что известно о подозреваемом в утечке секретов Пентагона

Підозрюваному у «злитті» секретних даних Пентагону Джеку Тейшейру офіційно висунули звинувачення.

Його обвинувачують за пунктами: у несанкціонованому зберіганні та передавання інформації про нацоборону, а також у несанкціонованому видаленні та зберіганні секретних документів.

Тейшейра мав допуск до держтаємниці, який отримав у 2021 році. Втім, для отримання цього допуску військовий повинен був підписати довічну угоду про нерозголошення. Він повинен був знати, що порушення цієї угоди призведе до кримінального переслідування.

За версією слідства, він публікував документи у закритому чаті на популярній у геймерів платформі Discord. The Washington Post, The New York Times та CNN з’ясували деякі подробиці його біографії.

«Ракурс» розповідає, що відомо про 21-річного співробітника розвідувального підрозділу військово-повітряних сил Національної гвардії США Джека Тейшейру.

У гвардію він прийшов у 2019 році та розпочав кар'єру молодшим спеціалістом з кібертранспортних систем. Ще на початку своєї кар'єри Тейшейра мав досить високий рівень доступу до секретної інформації: був IT-фахівцем, який відповідає за військові мережі зв’язку і забезпечує їх захист.

Друзі Тейшейри кажуть, що не вважають його політичним активістом, ні викривачем. Навіщо тоді авіатору порівняно невисокого рангу без будь-якої очевидної мотивації знадобилося викладати онлайн-документи вкрай делікатного характеру?

Джек виріс у передмісті Провіденсу у штаті Род-Айленд у Новій Англії. Він закінчив там школу 2020 року. Його батько служив у ВПС США. Батьки розлучилися, коли вона була ще дитиною. Тейшейра вболівав за баскетбольну команду «Бостон Селтікс» і любив кататися на позашляховиках, мав двох собак. Однокласники Тейшейри, опитані CNN, розповіли, що він був тихою дитиною. Друзів він мав небагато.

Тейшейра з дитинства цікавився «усім, що пов’язано з військовими» — носив із собою книги про зброю, а іноді приходив до школи у формі камуфляжу. У жовтні 2017 року, наступного дня після масового вбивства у Лас-Вегасі, він прийшов до школи у футболці із зображенням гвинтівки AR-15, з якої стріляв убивця.

Багато однокласників ставилися до Джека Тейшейри з побоюванням. За словами одного з колишніх учнів, поведінка Джека «примушувала нервувати», проте не здавалася настільки небезпечною, «щоб люди бачили необхідність повідомити про неї» керівництву школи. Деякі однокласники також наголошували на тому, що Тейшейра залишав коментарі, які вони вважали расистськими.

Відразу після закінчення школи Тейшейра приєднався до збройних сил — він навіть пропустив випускну церемонію задля проходження базової підготовки на базі ВПС у Техасі, пише The New York Times.

У 2019 році він розпочав службу у 102-му розвідувальному крилі Національної гвардії — авіаційному формуванні, яке базується у Кейп-Коді, штат Массачусетс. У його послужному списку, пише The Washington Post, не було жодних подяк, за винятком медалі за заслуги перед ВПС, яку вручають більшості льотчиків.

За даними CNN, остання офіційна посада Тейшейри — молодший спеціаліст у Cyber Transport Systems. Це афілійована з ВПС компанія, фахівці якої стежать за працездатністю комунікаційних мереж.

Який у нього був рівень допуску до інформації, поки невідомо, пише The Washington Post. Але, за даними видання, він міг мати доступ до внутрішньої мережі Міністерства оборони, яка використовується для обміну надсекретними даними. Тим самим у нього могла бути можливість читати документи з тим рівнем секретності, які виявились у витоках.

Як розповів один із його знайомих, Тейшейра хотів, щоб люди, яких він вважав друзями, отримували інформацію, вільну від пропаганди, зокрема про війну росії з Україною.

За словами цього знайомого, Тейшейра вважає, що росія та Україна — це країни, у яких «має бути більше спільного, ніж те, що їх поділяє".