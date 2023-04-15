Испанка провела 500 дней в пещере - не знала о войне в Украине и смерти королевы

https://racurs.ua/n182029-ispanka-provela-500-dney-v-peschere-ne-znala-o-voyne-v-ukraine-i-smerti-korolevy.html

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Іспанська спортсменка Беатріс Фламіні задля експерименту провела 500 днів в печері на глибині 70 метрів. Вона пропустила початок війни в Україні та смерть британської королеви Єлизавети II.

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Про це повідомляє Reuters.

Беатріс Фламіні було 48 років, коли вона увійшла до печери 20 листопада 2021 року, там вона відсвяткувала два дні народження. Спортсменка побила світовий рекорд за найтривалішим часом, проведеним у печері.

Фламіні вийшла на світло у пʼятницю, 14 квітня 2023 року. З її слів, досвід перебування у печері був «чудовим, неперевершеним», а час пролетів непомітно. На запитання, чи думала вона колись натиснути екстрену кнопку або покинути печеру, вона відповіла:

Ніколи. Насправді я не хотіла виходити.

Під землею Беатріс Фламіні виконувала фізичні вправи, малювала та вʼязала вовняні шапки. Вона взяла дві камери GoPro, щоб задокументувати свій час, тисячу літрів води, і прочитала за цей час 60 книг. У печері була електрика, спортсменці постачали їжу та воду, але вона не отримувала жодних повідомлень ззовні. Фламіні каже, що насолоджувалася тишею.

За Фламіні спостерігала група психологів, дослідників, спелеологів (фахівців з вивчення печер) та фізкультурників. Її досвід вивчають вчені університетів Гранади та Альмерії, а також мадридської клініки сну, щоб визначити вплив соціальної ізоляції та крайньої тимчасової дезорієнтації на сприйняття людьми часу, можливі нейропсихологічні та когнітивні порушення.