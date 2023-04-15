Благодатный огонь сошел в Иерусалиме. Фото:

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Ракурс

Благодатний вогонь зійшов в Єрусалимі у храмі Гробу Господнього.

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Дійство відбулося у Велику суботу, яка цьогоріч припала на 15 квітня. Традиційно церемонію сходження Благодатного вогню перед Великоднем проводили грецький Єрусалимський православний патріархат і Єрусалимський патріархат Вірменської апостольської церкви. Подію онлайн транслювали безліч ЗМІ.

Церемонія сходження почалася з хресної ходи, в якій брали участь священники Єрусалимської Православної церкви, Вірменської Апостольської церкви, Сирійської та Коптської церков. Потім до головного вівтарю зайшли патріарх Єрусалимський і архимандрит Вірменської церкви.

Двері після цього запечатали й наклали на них особливу воскову печатку воротарів храму Гробу Господнього. Згодом патріарх виніс 33 запалені свічки, кожна з яких символізує один рік земного життя Ісуса Христа. Після цього від Благодатного вогню запалили лампади, які розвезуть у різні країни.

Як відомо, у 2023 році у католиків Великдень припав на 9 квітня, а православні християни святкують Воскресіння Господнє 16 квітня.

Нагадаємо, митрополит Православної церкви України Епіфаній проведе службу на Великдень в Успенському соборі в Києво-Печерській Лаврі. Ймовірно, службу проведуть вранці після комендантської години, бо скасовувати її в столиці не планують.