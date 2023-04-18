Андрею Коболеву продлили меру пресечения. Фото: Главком

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Колишньому голові правління НАК «Нафтогаз України» Андрію Коболєву продовжили запобіжний захід.

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Суддя Вищого антикорупційного суду ще на два місяці продовжила строк дії обовʼязків покладених на підозрюваного. Таке клопотання подав детектив НАБУ, а прокурор САП погодив. Про це 18 квітня повідомила прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Відтак фігурант зобов’язаний прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду. Йому заборонено без дозволу детектива, прокурора або суду відлучатися з Києва та області. Про зміну свого місця проживання він зобов’язаний інформувати прокурора, детектива або суд. Коболєв також повинен носити електронний браслет та здати на зберігання до відповідного органу паспорт для виїзду за кордон.

Крім того, підозрюваному треба утримуватися від спілкування з визначеним колом свідків у справі.

Як відомо, Антикорупційне бюро оголосило про підозру Коболєву в розкраданні 229 млн грн. Слідчі встановили, що в травні 2018 року він видав наказ, за яким після позитивного рішення Стокгольмського арбітражу в газовій справі України проти росії (у 2019 році за цим рішенням Україна отримала 2,918 млрд євро) працівникам видали мільйонні премії. У НАБУ кажуть, що за рішенням Коболєва незаконно виплатили надто високі премії.

Нагадаємо, у березні в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі заявляли, що колишньому голові правління «Нафтогазу» Андрію Коболєву мають переглянути запобіжний захід, бо він не вніс заставу у 229 млн грн.