В Кремле отредактировали видео визита путина - он говорил о Пасхе в будущем

https://racurs.ua/n182124-v-kremle-otredaktirovali-video-vizita-putina-on-govoril-o-pashe-v-buduschem.html

Ракурс

Кремль зранку 18 квітня опублікував відео візиту володимира путіна до Херсонської області та вигаданої московитами лнр. З аналізу відео випливає, що подорож могла відбутися минулого тижня.

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Ці слова кремлівський коротун промовляє на початковому відео Кремля. Практично одразу відео замінили, повідомляє «Агентство. Новини».

Опубліковане відео починається з того, що путін виходить із вертольота, який стоїть з уже заглушеним двигуном. На борту гелікоптера немає бортового номера. Потім на задньому сидінні японського позашляховика «Тойота Ленд Крузер» президент росії доїжджає до розташованого приблизно за 40 км від кордону з Кримом Генічеська. Кортеж проїжджає стелу, що стоїть на в’їзді до міста з боку селища Новоолексіївка.

З відео може скластися враження, що путін прилетів до Генічеська на гелікоптері. Проте показані пізніше кадри від’їзду путіна з міста можуть свідчити про те, що він пересувався вертольотом лише територією Криму, а Херсонщиною їхав машиною.

На кадрах від’їзду путіна видно готель «Чонгар», розташований прямо на кордоні з Кримом. Над готелем кружляють кілька вертольотів. Після цих кадрів в офіційній хроніці Кремля йдуть кадри, зняті з вертольота.

У Генічеську президента зустрічає командувач угрупуванням «Дніпро» генерал-полковник Олег Макаревич. На кадрах зустрічі можна розглянути номер однієї з машин у кортежі президента — 202−99. Раніше номер уже з’являвся на форумі, присвяченому автомобільним номерам спецсерій, які використовуються владою. Його зустрічали на машинах УАЗ Patriot та Renault Logan.

У супроводі Макаревича путін проходить до приміщення з написом «угруповання військ „Дніпро“». Посилання на це угруповання військ почали з’являтися в публікаціях кілька місяців тому, проте досі нічого не повідомлялося про його командувача.

З повідомлення на сайті Кремля випливає, що путін також заслухав доповідь командувача ВДВ Михайла Теплинського. Це спростовує заяви військкорів про те, що Теплинського зняли з посади у січні, а його місце зайняв Макаревич. На опублікованому відео путін просить Теплинського особисто доповісти йому про ситуацію на фронті.

Після цього йдуть кадри з кімнати з кахельними стінами, де путін вручив військовим копію ікони, яка належала «одному з найуспішніших міністрів оборони російської армії у ХІХ столітті». Співробітник ВДТРК Андрій Медведєв припустив, що йдеться про графа Дмитра Мілютіна.

При врученні ікони путін вимовляє: «Зараз ось Великдень буде, так?».

У 2023 році Великдень святкувався 16 квітня, і глава держави був присутній на великодньому богослужінні у Храмі Христа Спасителя у ніч із 15 на 16 квітня. Ці слова путіна дозволяють зробити висновок, що зустріч проходила до 16 квітня (18 квітня дмитро пєсков заявив журналістам, що Путін відвідував окуповану Херсонщину та лнр 17 квітня — «Ракурс»). У відео, опублікованому на сайті Кремля, слово буде вирізане. Воно зникло й із відео у телеграм-каналі прес-служби президента.

Після цього путін опинився, як повідомляється, у Луганській області. На цих кадрах глава російської держави одягнений в інший одяг (чорна водолазка замість сорочки із краваткою). Тут він зустрічається з генерал-полковником Олександром Лапіним у приміщенні з написом «угруповання військ (сил) „Схід“ військ національної гвардії російської федерації». Ця зустріч підтвердила повідомлення про те, що Лапіна повернули на фронт у квітні.

Зустріч путіна з Лапіним може свідчити про посилення позицій Міноборони та послаблення позицій засновника «ЧВК Вагнера» Євгена Пригожина та голови Чечні Рамзана Кадирова. Саме вони наполягали на знятті Лапіна з посади командувача угрупуванням «Центр» після здачі Лимана.

У Кремлі повідомили, що поїздки Путіна на анексовані території «заздалегідь не готувалися».

Це друге повідомлення про нібито відвідування путіним тимчасово загарбаних територій. Вперше він буцімто їздив на Донбас місяць тому: за повідомленням Кремля та заявою пєскова, увечері 18 березня він відвідував Маріуполь.