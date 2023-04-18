Не так уж он и бессмертный - в россии отменяют ежегодную пропагандистскую акцию

https://racurs.ua/n182127-ne-tak-uj-on-i-bessmertnyy-v-rossii-otmenyaut-ejegodnuu-propagandistskuu-akciu.html

Ракурс

У Москві скасували ходу «Безсмертного полку». Організатори пояснили це рішення міркуваннями безпеки.

.

Організатори щорічної пропагандистської акції Кремля «Безсмертний полк» не подали заявку на ходу в Москві цього року. Про це держагентству «РИА Новости» сказала співголова центрального штабу руху «Безсмертний полк Росії», депутат Держдуми Олена Цунаєва.

За її словами, рух вирішив наголосити на ході «у зв’язку з безпекою». Цунаєва вважає, що акція відбудеться в інших форматах: організатори заходу запропонували росіянам клеїти фотографії родичів-ветеранів на скло автомобілів, а також внести їх дані до онлайн-бази для участі у «віртуальній ході».

Крім того, організатори закликали росіян приєднатися до проекту «Стіна пам’яті», в рамках якого по всій країні будуть створюватися експозиції з фотографіями учасників так званої Великої Вітчизняної війни (так у рф називають Другу світову війну — «Ракурс»).

«Безсмертний полк» — загальноросійський рух на згадку про учасників та жертв війни. Щороку 9 травня прихильники руху проводили однойменну ходу, під час якої учасники акції несли портрети ветеранів. 2021 року в акції взяв участь кремлівський маніяк володимир путін. Поруч із ним йшов командир батальйону «Спарта» Артем Жога, який ніс фотографію ліквідованого на Донбасі Володимира Жоги, його сина.

«Ракурс» писав, що на початку квітня 2023 року влада регіонів, що межують з Україною, почала відмовлятися від проведення святкових заходів «із міркувань безпеки». Так званий губернатор окупованого Криму Сергій Аксьонов розповів, що в регіоні не буде ходи «Безсмертного полку» та параду перемоги на 9 Травня. Аналогічні рішення прийняла влада Курської та Білгородської областей.