Белый дом готовится беспрецедентно ограничить американские инвестиции в Китай - Politico

https://racurs.ua/n182132-belyy-dom-gotovitsya-besprecedentno-ogranichit-amerikanskie-investicii-v-kitay-politico.html

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Адміністрація президента США Джо Байдена готується оголосити про «безпрецедентні» заходи, що обмежують інвестиції американських компаній у Китай.

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Politico з посиланням на джерела пише, що влада США зобов’яже американський бізнес повідомляти уряд про нові інвестиції в китайські технологічні компанії.

Крім того, американським технологічним компаніям заборонять здійснювати деякі угоди з Китаєм у «критичних секторах», включаючи закупівлю мікрочипів.

Білий дім може оголосити про це наприкінці квітня. Американська влада почала попереджати про заходи, що готуються, ділові кола.

Politico зазначає, що на додаток до цього США розглядають заборону китайської програми TikTok.

Міністерство торгівлі США у жовтні 2022 року запровадило нові правила експортного контролю, обмежило постачання напівпровідників та обладнання для їх виробництва до Китаю.

Газета The Financial Times називала це однією з найжорсткіших дій Джо Байдена проти Пекіна. Обмеження мають на меті перешкодити Китаю розробляти передову зброю. До експортних обмежень США у березні приєдналася Японія, про плани ввести такі заходи оголосили Нідерланди.