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Киев считает, что Shell должна поделиться с Украиной миллиардом долларов
Киев считает, что Shell должна поделиться с Украиной миллиардом долларовhttps://racurs.ua/n182169-kiev-schitaet-chto-shell-doljna-podelitsya-s-ukrainoy-milliardom-dollarov.htmlРакурс
Київ вважає, що Shell має поділитися з Україною мільярдом доларів. Ці гроші — несподівані доходи, які компанія може отримати від потенційного продажу своїх активів у росії.
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Як випливає з листа, надісланого радником президента України з економічних питань Олегом Устенко главі компанії Ваелю Савану, з подробицями якого ознайомилося видання Politico, Київ хотів би, щоб Shell поділилася з ним доходами, які вона може отримати, якщо росія викупить у неї свою частку спільного підприємства з освоєння запасів копалин у Сибіру.
Це криваві гроші, — пише Устенко, — і ми закликаємо Shell направити доходи від продажу або дивіденди на допомогу жертвам війни, тієї війни, яка оплачувалася з цих активів.
Йдеться про спільний проект із розробки нафтових та газових родовищ на Далекому Сході «Сахалін-2», частка Shell у якому становить 27,5%.
Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну Shell оголосила про вихід з російського ринку та списання активів та інвестицій у росії на 5 млрд дол.
Shell від коментарів відмовилася, пославшись на те, що наразі не веде бізнесу в росії або будь-яких переговорів про продаж своєї частки в проекті «Сахалін-2», тому не може говорити про те, що могло б статися з доходами від такого продажу.
Ми розуміємо, що зараз у Shell може не бути вибору приймати чи ні таку нашу пропозицію, — визнає у листі Устенко, нагадуючи про моральну відповідальність, яка, на його думку, повинна підштовхнути компанію до передачі Україні цих грошей.
Тим часом, за даними НУО Global Witness, мільярд доларів — це лише приблизно десята частина всієї суми, необхідної для відновлення енергетичної інфраструктури України, що постраждала від російських ударів.
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