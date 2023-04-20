Орбан дальше прикрывает путина - "Фидес" не поддержала резолюцию об аресте

https://racurs.ua/n182176-orban-dalshe-prikryvaet-putina-fides-ne-podderjala-rezoluciu-ob-areste.html

Ракурс

В угорському парламенті прихильники правлячої партії «Фідес» не проголосували за документ, який підтримує арешт та передачу російського президента володимира путіна Міжнародному кримінальному суду, якщо він приїде до Угорщини.

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Про це передає «Укрінформ» із посиланням на місцеву медіаресурс rtl.hu.

Зазначається, що депутатам відповідне розпорядження дав прем'єр-міністр Віктор Орбан.