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Орбан дальше прикрывает путина - "Фидес" не поддержала резолюцию об аресте
Орбан дальше прикрывает путина — «Фидес» не поддержала резолюцию об арестеhttps://racurs.ua/n182176-orban-dalshe-prikryvaet-putina-fides-ne-podderjala-rezoluciu-ob-areste.htmlРакурс
В угорському парламенті прихильники правлячої партії «Фідес» не проголосували за документ, який підтримує арешт та передачу російського президента володимира путіна Міжнародному кримінальному суду, якщо він приїде до Угорщини.
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Про це передає «Укрінформ» із посиланням на місцеву медіаресурс rtl.hu.
Зазначається, що депутатам відповідне розпорядження дав прем'єр-міністр Віктор Орбан.
Уряд Орбана надав би притулок російському президенту, звинуваченому в депортації українських дітей, на тій підставі, що статут МКС, який уже ратифікований угорським парламентом, ще не був оприлюднений.
путін, російський газ і прибутки важливіші для угорського прем'єра, ніж будь-що інше.
Раніше The Guardian писала, що двопартійна група в Конгресі розробляє проєкти санкцій США, які будуть націлені на провідних угорських політичних діячів, пов’язаних з урядом Орбана, оскільки відносини між двома країнами продовжують погіршуватися.
Законопроект про санкції передбачає санкцій проти колишніх чиновників і прихильників уряду, переважно пов’язаних з партією прем'єр-міністра Віктора Орбана «Фідес». Законодавство готується з минулого року і, як очікується, буде подано до Конгресу вже наступного місяця, де воно, ймовірно, отримає широку підтримку.
На днях Штати ще й запровадили санкції проти угорського Міжнародного інвестиційного банку, який пов’язаний з рф.
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