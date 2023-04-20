Орбан далі прикриває путіна - "Фідес" не підтримала резолюцію про арешт

https://racurs.ua/ua/n182176-orban-dali-prykryvaie-putina-fides-ne-pidtrymala-rezoluciu-pro-aresht.html

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В угорському парламенті прихильники правлячої партії «Фідес» не проголосували за документ, який підтримує арешт та передачу російського президента володимира путіна Міжнародному кримінальному суду, якщо він приїде до Угорщини.

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Про це передає «Укрінформ» із посиланням на місцеву медіаресурс rtl.hu.

Зазначається, що депутатам відповідне розпорядження дав прем'єр-міністр Віктор Орбан.