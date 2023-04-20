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Солдат рф в Туле отправил в кювет дорогостоящий ЗРК С-400
Солдат рф в Туле отправил в кювет дорогостоящий ЗРК С-400 (ВИДЕО)https://racurs.ua/n182213-soldat-rf-v-tule-otpravil-v-kuvet-dorogostoyaschiy-zrk-s-400-video.htmlРакурс
Зенітно-ракетний комплекс С-400 росіян перевернувся в кювет сьогодні, 20 квітня, під Тулою.
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Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали.
Попередньо, за даними російських пропагандистських ЗМІ, водій не впорався з керуванням і вилетів у кювет. Зенітно-ракетний комплекс спочатку їхав у колоні з восьми машин, але дорогою відстав. У водія діагностували перелом руки.
Зенітно-ракетний комплекс С-400 перекинувся на шосе М2-Крим під Тулою — в районі села Прудне. Вартість машини — близько 13 млрд рублів, — пишуть ЗМІ рф.
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