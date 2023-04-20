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Ракурс
Солдат рф в Туле отправил в кювет дорогостоящий ЗРК С-400

Солдат рф в Туле отправил в кювет дорогостоящий ЗРК С-400 (ВИДЕО)

20 апр 2023, 20:58
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Зенітно-ракетний комплекс С-400 росіян перевернувся в кювет сьогодні, 20 квітня, під Тулою.


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Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали.

Попередньо, за даними російських пропагандистських ЗМІ, водій не впорався з керуванням і вилетів у кювет. Зенітно-ракетний комплекс спочатку їхав у колоні з восьми машин, але дорогою відстав. У водія діагностували перелом руки.

Зенітно-ракетний комплекс С-400 перекинувся на шосе М2-Крим під Тулою — в районі села Прудне. Вартість машини — близько 13 млрд рублів, — пишуть ЗМІ рф.

Источник: Ракурс


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