Солдат рф у Тулі відправив у кювет дороговартісний ЗРК С-400

https://racurs.ua/ua/n182213-soldat-rf-u-tuli-vidpravyv-u-kuvet-dorogovartisnyy-zrk-s-400-video.html

Ракурс

Зенітно-ракетний комплекс С-400 росіян перевернувся в кювет сьогодні, 20 квітня, під Тулою.

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Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали.

Попередньо, за даними російських пропагандистських ЗМІ, водій не впорався з керуванням і вилетів у кювет. Зенітно-ракетний комплекс спочатку їхав у колоні з восьми машин, але дорогою відстав. У водія діагностували перелом руки.