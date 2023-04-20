Молдова заявила про порушення режиму безпеки військами рф у Придністров’ї

https://racurs.ua/ua/n182212-moldova-zayavyla-pro-porushennya-rejymu-bezpeky-viyskamy-rf-u-prydnistrov-yi.html

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Молдова заявила про порушення режиму безпеки з боку так званого миротворчого контингенту росії у невизнаному й підконтрольному рф Придністров’ї під час засідання Об'єднаної контрольної комісії (ОКК) з керування миротворчою операцією.

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Про це повідомляє Moldpres.

Кишинів порушив питання незаконних блокпостів контрольованих рф «придністровських» силових структур і необхідність їхнього виведення із так званої зони безпеки, розташованої вздовж усього адміністративного кордону між правим і лівим берегами Дністра. Силовики на цих блокпостах необґрунтовано зупиняють автомобілі, зокрема й дипломатичні.

Також Кишинів вказав на порушення режиму Зони безпеки з боку російським військовим контингентом у лютому-квітні 2023 року. Йшлося про неузгоджені «пересування броньованої військової техніки поза межами розташування постів Об'єднаних миротворчих сил».

Військовий контингент рф у так званому Придністров’ї створили із залишків колишньої 14-ї армії рф, що була розміщена на цій території на початку 1990-х та брала активну участь у конфлікті. Загалом йдеться про 1 тис. 500 — 1 тис. 700 військовослужбовців рф. Кишинів вважає їхню присутність на своїй території незаконною.