Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Морські піхотинці ЗСУ відправили боєкомплект рф у яскраве небуття

Морські піхотинці ЗСУ відправили боєкомплект рф у яскраве небуття (ВІДЕО)

20 кві 2023, 20:20
999

Морські піхотинці Збройних сил України допомогли яскраво здетонувати боєприпасам окупаційної армії росії. Момент влучання у боєкомплект ворога потравив на відео.


.

Відеозапис влучної роботи воїнів ЗСУ оприлюднили 20 квітня у Твіттер.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів