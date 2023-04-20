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Ракурс
Морские пехотинцы ВСУ отправили боекомплект рф в небытие

Морские пехотинцы ВСУ отправили боекомплект рф в небытие (ВИДЕО)

20 апр 2023, 20:20
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Морські піхотинці Збройних сил України допомогли яскраво здетонувати боєприпасам окупаційної армії росії. Момент влучання у боєкомплект ворога потравив на відео.


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Відеозапис влучної роботи воїнів ЗСУ оприлюднили 20 квітня у Твіттер.

Источник: Ракурс


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