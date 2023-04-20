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Морские пехотинцы ВСУ отправили боекомплект рф в небытие
Морские пехотинцы ВСУ отправили боекомплект рф в небытие (ВИДЕО)https://racurs.ua/n182211-morskie-pehotincy-vsu-otpravili-boekomplekt-rf-v-nebytie-video.htmlРакурс
Морські піхотинці Збройних сил України допомогли яскраво здетонувати боєприпасам окупаційної армії росії. Момент влучання у боєкомплект ворога потравив на відео.
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Відеозапис влучної роботи воїнів ЗСУ оприлюднили 20 квітня у Твіттер.
https://t.co/GLExONwKU2pic.twitter.com/FSLKid3QmE
— Анатолій Штефан (Штірліц) (@Shtirlitz53) April 20, 2023
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