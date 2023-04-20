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Ракурс
Воины ВСУ попали в бронетехнику окупантов

Воины ВСУ попали в бронетехнику окупантов (ВИДЕО)

20 апр 2023, 19:58
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59-та Окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка Збройних сил України оприлюднила відеозапис полювання на бронетехніку окупаційної армії росії.


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Відео демонструє бездоганну роботу воїнів 11-го батальйону 59-ї бригади, які чітко влучили по російській військовій техніці.

Источник: Ракурс


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