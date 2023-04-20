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Воины ВСУ попали в бронетехнику окупантов
Воины ВСУ попали в бронетехнику окупантов (ВИДЕО)https://racurs.ua/n182210-voiny-vsu-popali-v-bronetehniku-okupantov-video.htmlРакурс
59-та Окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка Збройних сил України оприлюднила відеозапис полювання на бронетехніку окупаційної армії росії.
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Відео демонструє бездоганну роботу воїнів 11-го батальйону 59-ї бригади, які чітко влучили по російській військовій техніці.
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