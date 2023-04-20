Фейерверк из вражеской БМП показали ВСУ

https://racurs.ua/n182209-feyerverk-iz-vrajeskoy-bmp-pokazali-vsu-video.html

Ракурс

Бойову машину піхоти окупаційної армії росії вдалося знищити на фронті військовослужбовцям Збройних сил України.

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За даними ранку четверга, 20 квітня, українські військові ліквідували за добу 670 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 184420 військових. Крім того, ЗСУ знищили 10 БММ і 10 БПЛА.