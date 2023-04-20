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Ракурс
Момент старта и взрыва космического корабля Starship во время испытаний

Момент старта и взрыва космического корабля Starship во время испытаний (ВИДЕО)

20 апр 2023, 19:20
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Випробування гігантського космічного корабля Starship компанії Ілона Маска SpaceX закінчилися на четвертій хвилині польоту вибухом. Однак у SpaceX заявляють про успіх тестового запуску, оскільки він допоможе інженерам «підвищити надійність Starship».


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Вітаю команду SpaceX із захоплюючим тестовим запуском Starship! Дізналися чимало для наступного тестового запуску через кілька місяців, — написав у Твіттер Ілон Маск.

Двоступенева надважка ракета нового покоління Starship, висотою понад 120 метрів, здійснила успішний старт із майданчика Бока-Чіка у Техасі. Перший ступінь Super Heavy не зміг відділитися від другого, через що ракета почала обертатись, а потім — вибухнула.

Під час відеотрансляції з Центру керування польотами було чути гучні оплески й привітання команди SpaceX.

Оглядачі космічної галузі зауважують, що попри падіння Starship «це все одно є найпотужнішим запуском в історії космічних польотів».

Источник: Ракурс


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