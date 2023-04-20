Ллойд Остин прилетел в Германию на заседание "Рамштайна"

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Ракурс

Міністр оборони США Ллойд Остін прилетів до Німеччини, де завтра має відбутися нове засідання у форматі «Рамштайн».

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Тут я завтра прийматиму Контактну групу з питань оборони України за участю понад 40 країн-членів і партнерів по НАТО, щоб продовжити нашу важливу роботу з підтримки найнагальніших потреб України, — написав Остін.

Зустріч у форматі «Рамштайн» відбудеться 21 квітня. Раніше повідомлялося, що глава Пентагону запросив колег і військових високопосадовців світу обговорити війну в Україні та безпекові проблеми, з якими стикаються союзники та партнери США. Остін особисто очолить зустріч на авіабазі в Німеччині.

Пріоритети Збройних сил України на новому засіданні включають поставку додаткових комплексів ППО, винищувачів, бронетехніки, артилерійських снарядів і засобів радіоелектронної боротьби.