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Ракурс
Ллойд Остін прилетів до Німеччини на засідання “Рамштайну” (ВІДЕО)

Ллойд Остін прилетів до Німеччини на засідання «Рамштайну» (ВІДЕО)

20 кві 2023, 18:58
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Міністр оборони США Ллойд Остін прилетів до Німеччини, де завтра має відбутися нове засідання у форматі «Рамштайн».


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Тут я завтра прийматиму Контактну групу з питань оборони України за участю понад 40 країн-членів і партнерів по НАТО, щоб продовжити нашу важливу роботу з підтримки найнагальніших потреб України, — написав Остін.

Зустріч у форматі «Рамштайн» відбудеться 21 квітня. Раніше повідомлялося, що глава Пентагону запросив колег і військових високопосадовців світу обговорити війну в Україні та безпекові проблеми, з якими стикаються союзники та партнери США. Остін особисто очолить зустріч на авіабазі в Німеччині.

Пріоритети Збройних сил України на новому засіданні включають поставку додаткових комплексів ППО, винищувачів, бронетехніки, артилерійських снарядів і засобів радіоелектронної боротьби.

Джерело: Ракурс


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