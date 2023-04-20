Італія направила літак-розвідник до узбережжя Чорного моря

https://racurs.ua/ua/n182206-italiya-napravyla-litak-rozvidnyk-do-uzberejjya-chornogo-morya.html

Ракурс

Розвідувальний літак Італії Gulfstream G550 AEW наблизився до узбережжя Чорного моря. Він перебуває у повітряному просторі Румунії.

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Про це повідомляє сайт Flightradar24.

За даними сервісу, літак Gulfstream G550 AEW патрулює чорноморське узбережжя Румунії.

При цьому повітряне судно не заходить у повітряний простір над акваторією Чорного моря.

Також зауважимо, що сьогодні авіація Сил оборони України за добу завдала удару по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки окупантів.

Нагадаємо, наприкінці березня над Чорним морем зафіксували розвідувальний літак Boeing RC-135.