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Ракурс
Феєрверк з ворожої БМП показали ЗСУ

Феєрверк з ворожої БМП показали ЗСУ (ВІДЕО)

20 кві 2023, 19:40
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Бойову машину піхоти окупаційної армії росії вдалося знищити на фронті військовослужбовцям Збройних сил України.


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За даними ранку четверга, 20 квітня, українські військові ліквідували за добу 670 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 184420 військових. Крім того, ЗСУ знищили 10 БММ і 10 БПЛА.

Джерело: Ракурс


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