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Дели предлагает Москве рупии в поисках способа заплатить за российское оружие и не попасть под санкции
Дели предлагает Москве рупии в поисках способа заплатить за российское оружие и не попасть под санкцииhttps://racurs.ua/n182239-deli-predlagaet-moskve-rupii-v-poiskah-sposoba-zaplatit-za-rossiyskoe-orujie-i-ne-popast-pod-sankcii.htmlРакурс
Влада Індії намагається знайти спосіб заплатити за російську зброю, контракти на постачання якої було укладено раніше, і не підпасти під дію американських санкцій, які забороняють перекази до рф.
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Поки ж, розповіли Bloomberg джерела в уряді Індії, постачання російських озброєнь припинено.
За даними агентства, росія вже понад рік не може отримати близько 2 млрд дол. за зброю, призначену для Індії. Влада рф, своєю чергою, призупинила кредитну лінію приблизно на 10 млрд дол. на постачання запчастин для вже переданих Індії озброєнь, а також не стала передавати дві батареї системи протиракетної оборони С-400.
росія є найбільшим постачальником зброї Індії, необхідної у прикордонних суперечках із Пакистаном та Китаєм.
Індія, пише Bloomberg, не хоче платити росії за зброю в доларах чи рублях — щоб уникнути санкцій США та витрат, пов’язаних із купівлею російської валюти. Своєю чергою, запропонований Індією варіант розрахунків у рупіях не влаштовує росію через волатильність цієї валюти.
За зброю, зазначає агентство, можна було б заплатити за тією ж схемою, якою Індія закуповує російську нафту — за євро та валюту ОАЕ. Однак в Індії побоюються, що за такі розрахунки можуть загрожувати санкції з боку США.
росія є найбільшим постачальником зброї Індії, а Індія відповідно одним із найважливіших ринків для російського військово-промислового комплексу.
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