Одного священника УПЦ МП обменяли на 28 украинских военнослужащих

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Одного священника УПЦ (МП) обміняли на 28 українських військовослужбовців. По це заявив голова СБУ Василь Малюк.

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Також українські суди вже винесли сім вироків стосовно священнослужителів УПЦ МП, які стали на бік рф. Про це Малюк розповів в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна». Водночас він наголосив, що двох священників було передано за обміном.

Росіяни дуже цінують своїх агентів-священників. Одного педофіла в рясі з УПЦ (МП) обміняли на 28 українських військовослужбовців. Це вже другий «священник» російської педофільської церкви, якого обміняли, — сказав голова СБУ.

Він вважає, що «наявність ряси і кадила не є обтяжуючою обставиною, але й не звільняє від кримінальної відповідальності та індульгенцій не дає".

Працюємо виключно в рамках закону, не зважаючи на церковні сани, — стверджує Малюк.

У 2022 році СБУ розпочала комплексні контррозвідувальні та безпекові заходи в УПЦ МП. У результаті відкрито кримінальні провадження стосовно 61 священнослужителя. Також за матеріалами СБУ припинено громадянство України 19 священникам УПЦ МП.

Ми викорінюємо російську агентуру на нашій землі. Агентам фсб у рясах немає місця у країні, що воює. І хай зрадники навіть не мріють «замолити» свої гріхи, — розповів голова СБУ.

В розмові з «Інтерфакс-Україна» Малюк також розповів про агентурну мережу росіян в Україні.