Одного священника УПЦ МП обменяли на 28 украинских военнослужащих

Одного священника УПЦ МП обменяли на 28 украинцев — глава СБУhttps://racurs.ua/n182238-odnogo-svyaschennika-upc-mp-obmenyali-na-28-ukraincev-glava-sbu.htmlРакурс
Одного священника УПЦ (МП) обміняли на 28 українських військовослужбовців. По це заявив голова СБУ Василь Малюк.
Також українські суди вже винесли сім вироків стосовно священнослужителів УПЦ МП, які стали на бік рф. Про це Малюк розповів в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна». Водночас він наголосив, що двох священників було передано за обміном.
Росіяни дуже цінують своїх агентів-священників. Одного педофіла в рясі з УПЦ (МП) обміняли на 28 українських військовослужбовців. Це вже другий «священник» російської педофільської церкви, якого обміняли, — сказав голова СБУ.
Він вважає, що «наявність ряси і кадила не є обтяжуючою обставиною, але й не звільняє від кримінальної відповідальності та індульгенцій не дає".
Працюємо виключно в рамках закону, не зважаючи на церковні сани, — стверджує Малюк.
У 2022 році СБУ розпочала комплексні контррозвідувальні та безпекові заходи в УПЦ МП. У результаті відкрито кримінальні провадження стосовно 61 священнослужителя. Також за матеріалами СБУ припинено громадянство України 19 священникам УПЦ МП.
Ми викорінюємо російську агентуру на нашій землі. Агентам фсб у рясах немає місця у країні, що воює. І хай зрадники навіть не мріють «замолити» свої гріхи, — розповів голова СБУ.
В розмові з «Інтерфакс-Україна» Малюк також розповів про агентурну мережу росіян в Україні.
Ми викрили понад 300 зрадників з початку повномасштабного вторгнення. З них — 9 в СБУ і 102 — в силах оборони загалом. Із недавніх випадків можу згадати те ж затримання в Очакові колишнього командира одного з центрів спеціальних операцій ЗСУ, який виявився агентом російського ГРУ. Він не тільки збирав розвіддані, але й мав завдання сприяти здачі міста окупантам. Ми вчасно його викрили. Тепер крапку має поставити суд.