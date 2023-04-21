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Митрополит Павел (Лебедь), фото: «Громадське»

Митрополита УПЦ МП Павла суд оставил под домашним арестом

21 апр 2023, 15:06
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Київський апеляційний суд залишив під домашнім арештом колишнього намісника Києво-Печерської лаври митрополита УПЦ МП Павла (Лебедя).


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Про це сьогодні, 21 квітня, повідомляє видання «Громадське».

Відповідне рішення було ухвалене за результатами скарги Павла на рішення Шевченківського райсуду Києва про обрання йому запобіжного заходу у вигляді цілодобово домашнього арешту із зобов’язанням носити електронний браслет.

Термін дії запобіжного заходу встановлений до 30 травня 2023 року.

Зазначається, що адвокати митрополита Олег Поваляєв і Микита Чекман під час засідання озвучили такі аргументи:

  • клопотали, що в матеріалах справи неправильно написали прізвище митрополита — замість «Лебідя» у родовому відмінку написали «Лебедя», а такої людини «немає у демографічному реєстрі»;
  • стверджували, що цілодобовий домашній арешт позбавляє митрополита можливості виконувати богослужіння, що порушує його права на віросповідання. Адвокати просили додати Павлу Лебедю можливість частково проводити богослужіння;
  • вказували на проблеми зі здоров’ям у Лебедя, а також те, що він не мешкає в тому будинку, де він нині мусить перебувати (захисники стверджували, що подавали всі необхідні документи);
  • заявляли, що цілодобовий домашній арешт є одним із найтяжчих запобіжних заходів, передбачених Кримінально-процесуальним кодексом. І це, мовляв, за умови, що найважче можливе покарання для Павла — три роки позбавлення волі. Наголошувалося, що його раніше не притягали до відповідальності, а, крім того, він ще майже 30 років обіймає авторитетну посаду — намісника Успенської Києво-Печерської лаври.

Після засідання Павло подарував суддям і прокурору великодні яйця.

Зазначається, що до учасників судового засідання також прагнув долучитися чоловік, який представився В’ячеславом Діловим — «потерпілим у справі».

Він наголошував, що Павла Лебедя затримали тільки після його скарги до Офісу президента. Однак всі учасники процесу вказали, що не знайомі з чоловіком, — зазначає видання.

Під час судового процесу, фото: «Громадське»

Джерело: «Громадське»


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