Митрополита УПЦ МП Павла суд оставил под домашним арестом

Митрополит Павел (Лебедь), фото: «Громадське»

https://racurs.ua/n182230-mitropolita-upc-mp-pavla-sud-ostavil-pod-domashnim-arestom.html

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Київський апеляційний суд залишив під домашнім арештом колишнього намісника Києво-Печерської лаври митрополита УПЦ МП Павла (Лебедя).

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Про це сьогодні, 21 квітня, повідомляє видання «Громадське».

Відповідне рішення було ухвалене за результатами скарги Павла на рішення Шевченківського райсуду Києва про обрання йому запобіжного заходу у вигляді цілодобово домашнього арешту із зобов’язанням носити електронний браслет.

Термін дії запобіжного заходу встановлений до 30 травня 2023 року.

Митрополит УПЦ МП Павло після судового засідання щодо запобіжного заходу подарував суддям і прокурору великодні яйця



Відео: hromadske pic.twitter.com/X6NSjNZDmp — hromadske (@HromadskeUA) April 21, 2023

Зазначається, що адвокати митрополита Олег Поваляєв і Микита Чекман під час засідання озвучили такі аргументи:

клопотали, що в матеріалах справи неправильно написали прізвище митрополита — замість «Лебідя» у родовому відмінку написали «Лебедя», а такої людини «немає у демографічному реєстрі»;

стверджували, що цілодобовий домашній арешт позбавляє митрополита можливості виконувати богослужіння, що порушує його права на віросповідання. Адвокати просили додати Павлу Лебедю можливість частково проводити богослужіння;

вказували на проблеми зі здоров’ям у Лебедя, а також те, що він не мешкає в тому будинку, де він нині мусить перебувати (захисники стверджували, що подавали всі необхідні документи);

заявляли, що цілодобовий домашній арешт є одним із найтяжчих запобіжних заходів, передбачених Кримінально-процесуальним кодексом. І це, мовляв, за умови, що найважче можливе покарання для Павла — три роки позбавлення волі. Наголошувалося, що його раніше не притягали до відповідальності, а, крім того, він ще майже 30 років обіймає авторитетну посаду — намісника Успенської Києво-Печерської лаври.

Після засідання Павло подарував суддям і прокурору великодні яйця.

Зазначається, що до учасників судового засідання також прагнув долучитися чоловік, який представився В’ячеславом Діловим — «потерпілим у справі».

Він наголошував, що Павла Лебедя затримали тільки після його скарги до Офісу президента. Однак всі учасники процесу вказали, що не знайомі з чоловіком, — зазначає видання.

Джерело: «Громадське»