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Ракурс
Скромная келья на 580 квадратов – что скрывает митрополит Павел

Скромная келья на 580 квадратов — что скрывает митрополит Павел (ВИДЕО)

6 апр 2023, 12:01
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Скандально відомого колишнього настоятеля Києво-Печерської лаври митрополита Павла (Лебідь) знову викрито на брехні. Раніше він заявив, що в його будинку нема на чому спати, а також немає тепла і світла.


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Однак насправді живе Паша «Мерседес» у розкішному маєтку з дорогими меблями, побутовою технікою, камінами та теплою підлогою.

1 квітня Шевченківський райсуд Києва відправив його під цілодобовий домашній арешт на 60 днів. Саме тоді Петро Лебідь пожалівся, що в його будинку ні світла, ні тепла, і навіть немає на чому спати.

Журналісти Bigus.Info з’їздили до будинку митрополита УПЦ МП, щоб самим переконатися, чи справді все так погано в будинку, який він намагався продати більш ніж за мільйон. А ще знайшли інше майно і бізнес, пов’язаний з митрополитом УПЦ (МП).

У 2016 році маєток виставляли на продаж. Тоді його оцінили у 1,3 млн дол.

Будинок мебльований роботами італійських та англійських майстрів. Але охочих придбати тоді не знайшлося.

Источник: Ракурс


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